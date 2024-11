Non aveva i soldi per comprare i farmaci prescritti alla madre malata. Così, la sera di Capodanno, un uomo ha chiamato i carabinieri di Reggio Calabria per chiedere aiuto. Sensibile al tono apprensivo con cui la persona aveva manifestato il problema, l'operatore della centrale ha subito inviato una pattuglia a casa sua per verificare la situazione.

I militari, arrivati sul posto, si sono subito offerti di comprare le medicine nella farmacia più vicina e anche alcuni generi alimentari in un negozio accanto all'abitazione, in modo che madre e figlio avessero un pasto caldo per la serata.