Rapina questa mattina ai danni della sala bingo di Pentimele, a Reggio Calabria, di recente interessata da provvedimento ablativo da parte del Tribunale.

Intorno alle 9, il direttore di sala ha denunciato di essere stato rapinato da tre soggetti a volto coperto, non armati, che, successivamente, si sono dileguati a bordo del proprio veicolo. Da quel che si apprende la somma portata via è di circa 40mila euro. Immediatamente sono state avviate le ricerche, ancora in corso, allertando tutti i presidi di polizia.

Spicca come la sala bingo sia stata presa di mira in un territorio notoriamente ad alta densità mafiosa, proprio a una ventina di giorni di distanza dal sequestro operato dalla Dda di Reggio Calabria, nell’ambito dell’inchiesta “Monopoli”.