I carabinieri a Reggio Calabria hanno arrestato un pensionato 73enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di armi, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minacce aggravate e detenzione illegale di arma bianca.

I militari dell’Arma della stazione Archi sono intervenuti dopo la richiesta del figlio dell'uomo, un 51enne che abita al secondo piano del fabbricato che è abitazione dei genitori; l'uomo non è riuscito a impedire, nonostante una breve colluttazione, che il padre colpisse alla testa la madre, una donna di 72 anni, casalinga. Il 73enne prima ha utilizzato un mattarello e poi un manico di un’ascia, fino all’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato.

La donna è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso, e curata per un forte trauma alla regione frontale con l’applicazione di 4 punti di sutura. La 72enne ha denunciato per la prima volta i maltrattamenti ripetuti nel tempo. I militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro il mattarello, il manico dell’ascia nonché una katana rinvenuta nell’appartamento (quest’ultima detenuta illegalmente). L'anziano marito è ora ai domiciliari presso abitazione della figlia.