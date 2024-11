In sei consumavano tranquillamente cibo e bevande all'interno del locale. Il proprietario è stato anche sanzionato

I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno scoperto, in un ristorante del centro città, sei clienti seduti ai tavoli, che consumavano tranquillamente cibo e bevande, in evidente violazione dei divieti imposti sia dall’ultimo Dpcm del 13 marzo scorso che dall’ordinanza della Regione Calabria. I Carabinieri hanno disposto la chiusura immediata per cinque giorni della struttura recettiva, elevando anche una sanzione pecuniaria al proprietario.