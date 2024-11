Avvertimento nella notte contro la nota pizzeria. Indagano i carabinieri

Grave attentato intimidatorio ai danni della pizzeria Fratelli La Bufala di Rende. Nella notte tra il 9 ed il 10 gennaio ignoti hanno sparato sei colpi di pistola contro le vetrine dell'esecizio situato all'incrocio tra Via Cilea e Via Rossini. Sul posto sono giunti per i rilievi i carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Maieli. Sei i bossoli rinvenuti. Non si esclude un atto legato al racket delle estorsioni.