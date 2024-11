Identificate 147 persone, verificati 111 veicoli. Un uomo deferito per detenzione illecita di munizioni

Perquisizioni e posti di blocco sono stati effettuati a Rende dai carabinieri della locale compagnia con l’ausilio di unità cinofile e militari provenienti dal 14mo Battaglione di Vibo Valentia e dalle compagnie di Cosenza, Rogliano e San Marco Argentano. Nel corso dei controlli un 50enne di Cosenza è stato deferito in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. I carabinieri, nel corso di perquisizione veicolare, hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura 1,5 grammi di marijuana già suddivisa in dosi per il successivo spaccio.





Nella successiva perquisizione domiciliare, venivano inoltre ritrovate cartucce per pistola calibro 6,35 e nove cartucce calibro 9, detenute illecitamente e poste sotto sequestro. Nel complesso sono stati controllati 111 autoveicoli, identificate 147 persone, eseguite 33 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Salvatore Bruno