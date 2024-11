Il sindaco chiede in particolare di poter accedere agli atti e di essere audito prima che venga presa una decisione in ordine allo scioglimento del Consiglio comunale

Il sindaco di Rende, Marcello Manna, cerca di contrastare il provvedimento di scioglimento che ha colpito la sua Amministrazione. E lo fa scrivendo al prefetto e facendo leva sul dibattito parlamentare in corso per la modifica di questo strumento fortemente controverso. Manna, in particolare, chiede di poter accedere agli atti e di essere audito dal Prefetto prima della decisione in ordine allo scioglimento del Consiglio comunale.

Ma soprattutto fa istanza affinché l’iter venga sospeso, alla luce del fatto che al Senato è in discussione proprio un disegno di legge che mira a rendere obbligatorio il contraddittorio con gli amministratori costretti a subire il provvedimento. Da sempre, infatti, è questo uno dei punti cruciali di chi critica il ricorso allo scioglimento, denunciando la totale impossibilità per i sindaci colpiti di esporre le proprie ragioni ed eventualmente confutare i motivi alla base del provvedimento. Continua a leggere l'articolo su Cosenzachannell.it