Potrebbe essere realizzato con un project financing il nuovo cimitero comunale di Rende. L'attuale struttura è al collasso: mancano i loculi e diverse bare sono in attese di essere tumulate. Questo progetto, al vaglio della giunta guidata da Marcello Manna, prevede la costruzione dell’opera, attrezzata di tempio crematorio, in località Villa Granata su un’area di 15mila metri quadrati, al confine con San Fili. Previsti 4.000 loculi.

Impianto per la cremazione nella nuova struttura

La struttura prevede anche la realizzazione di un’ampia area verde retrostante l’impianto di cremazione, nel quale saranno individuati il giardino della memoria da utilizzare per la dispersione delle ceneri ed un’area destinata a campo di inumazione. Nelle previsioni inoltre, l’edificio utilizzato per la cremazione conterrà una camera frigorifera per il deposito temporaneo dei feretri ed un’ala video per seguire il processo di cremazione. Saranno realizzate edicole funerarie di tre tipologie, con loculi distribuiti su quattro file e ossari dislocati su diversi terrazzamenti. Non mancherà un’ampia area di parcheggio riservata ai visitatori, ai mezzi di servizio e ai bus di linea che serviranno adeguatamente la zona. L’importo complessivo delle opere ammonta a quasi 11 milioni di euro.