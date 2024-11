L’ordigno era piazzato sotto la parte posteriore di una Range Rover bianca parcheggiata a Roges di Rende, in Via Papa Giovanni XXIII. La sua esplosione ha generato un forte boato e causato ingenti danni al veicolo.

Indagano i carabinieri

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio. Sul posto si sono portati i carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Maria Chiara Soldano. Sono in corso i rilievi per accertare il tipo di materiale usato per compiere l’attentato e per risalire alle cause del gesto. Il veicolo è di proprietà di una donna, una consulente del lavoro residente in zona.