Sono almeno tre dall’inizio dell’anno scolastico, i furti in auto denunciati ai carabinieri da genitori di bimbi frequentanti la scuola materna di Commenda di Rende. I ladri attendono l’allontanamento del proprietario dal veicolo e nel giro di pochi secondi rompono uno dei finestrini e rubano le borse incautamente lasciate sui sedili. Abitualmente infatti, si tende a non portare con sé gli effetti personali per una breve sosta, come quella dei pochi minuti necessari per accompagnare i figli all’asilo. In uno dei tre episodi, i balordi avrebbero anche acuto la fortuna di trovare nel borsello di un imprenditore, circa mille euro in contanti.

I carabinieri indagano per individuare gli autori

Le vittime avevano parcheggiato nei pressi del plesso, ma non davanti l’ingresso dove staziona sempre un operatore dell’associazione carabinieri. I militari della compagnia di Rende stanno cercando di individuare gli autori dei furti anche attraverso la visione delle videocamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona. Si ipotizza che possa trattarsi di tossicodipendenti in cerca di piccole somme per assicurarsi la dose quotidiana.