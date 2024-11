Manca l'acqua nella zona universitaria per un guasto alle condotte. Nessuna informazione fornita all'utenza

Un guasto sulla rete idrica del comune di Rende ha lasciato a secco il quartiere di Quattromiglia e la zona universitaria. Il disagio è ricorrente e si ripresenta ad intervalli regolari. A indignare studenti e residenti è soprattutto la carenza di informazioni. Soltanto dopo le vibrate proteste che hanno scandito le ultime ore, Acque Potabili, la società che gestisce il servizio idrico integrato nella città del Campagnano, ha informato dei lavori in corso per la riparazione delle condotte in avaria. Entro la serata di oggi, 22 ottobre, l’impianto dovrebbe essere ripristinato, con la ripresa dell’erogazione dell’acqua.