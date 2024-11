L’uomo, con una pistola giocattolo, ha tentato di derubare due donne, poi ha assaltato un sexy shop

Ha seminato il panico per circa un’ora tra le località Commenda e Quattromiglia di Rende, prima di essere intercettato e bloccato dai carabinieri. Si tratta di un 55enne cosentino, arrestato per rapina.

Due tentativi andati a vuoto in Via Verdi

L’uomo, alle 18,45 della serata di venerdì 16 febbraio, ha minacciato con una pistola una donna di Castrolibero davanti un negozio di casalinghi di Via Verdi. La donna però è riuscita a mettere in moto l’auto e a fuggire. Stessa sorte è toccata, pochi minuti dopo, a un'altra donna, una 42enne di Lamezia Terme, appena uscita da un supermercato. Mentre stava caricando la spesa in auto il malvivente le ha intimato di consegnargli il portafogli ma è stato messo in fuga da due magazzinieri del supermercato stesso.

Colpo al sexy shop prima delle manette

Infine il 55enne si è portato in Via Marconi dove ha rapinato un sexy shop, qui però ha trovato i militari dell’Arma pronti ad ammanettarlo. Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica giocattolo. La refurtiva trafugata all’interno del sexy shop è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre l’arrestato è finito in carcere.