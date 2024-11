Non ancora quantificato il bottino. Sul furto, indagano i carabinieri

Non si arresta l’escalation criminale nel Cosentino. La notte scorsa, in fatti, ignoti hanno compiuto un furto all’interno di un bar di contrada Piano di Maio a Rende. Dopo aver sfondato una vetrina, si sono introdotti all'interno prendendo la cassa, sigarette e "Gratta e vinci". Non ancora quantificato il bottino. Sul caso, riporta l’agi, indagano i Carabinieri.