Spettacolare carambola lungo la statale 107 nel territorio del comune di Rende, all’altezza dello svincolo per contrada Sant’Agostino.

Una Seat Leon, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Citroen. Il veicolo si è ribaltato finendo su un lato della carreggiata.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato un ferito in ospedale in condizioni non gravi.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica