Dopo la segnalazione di un cliente sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto al sequestro dello stupefacente. Indagini in corso per risalire alla provenienza

I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno rinvenuto e sequestrato quattro involucri contenenti nel complesso due chili di eroina, nascosti in prossimità di uno degli stalli per la sosta situati nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale di Rende.

Segnalazione provvidenziale

I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cliente il quale, notando i pacchetti sospetti adagiati sul pavimento, ha allertato il 112. Avviate le indagini per risalire all’origine dello stupefacente ed ai soggetti, al momento ignoti, che hanno provveduto a nasconderlo in quel preciso luogo, evidentemente ritenuto sicuro, forse in attesa di recuperarlo in un secondo momento.