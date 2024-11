Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile impegnati tra Rende e Castrolibero

Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile impegnati da diverse ore tra Rende e Castrolibero per domare un vasto incendio. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni in contrada Difesa a Rende ed hanno interessato un fronte di svariati chilometri in contrada Sant'Agostino fino alla vecchia discarica interrata il cui telone di copertura è stato preda del rogo. Il lavoro intenso dei pompieri ha evitato che l'incendio si propagasse alla discarica di Castrolibero. Effettuati diversi lanci di ritardante con l'ausilio di un canadair. Intervenuto anche un elicottero.

Salvatore Bruno