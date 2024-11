I carabinieri hanno rinvenuto motoveicoli, pezzi di ricambio e residui di autoveicoli. L'accusa per il proprietario è illecita gestione dei rifiuti

Nel corso dei normali servizi d’istituto la stazione carabinieri forestale di Taverna nel Catanzarese, ha individuato all’interno di un’area boscata di proprietà privata nella periferia del centro urbano circa 120 metri cubi di rifiuti speciali di varia tipologia su una superficie di 400 metri cubi circa.

I rifiuti, costituiti prevalentemente da motoveicoli, pezzi di ricambio e residui di autoveicoli erano stoccati illecitamente in un fosso avente anche funzione di raccolta delle acque meteoriche nei pressi di alcune baracche in lamiera presumibilmente utilizzata anche per la gestione dei rifiuti stessi. I rifiuti sono stati localizzata all’interno di un’area con vegetazione boschiva a prevalenza di roverella, in un contesto vincolato paesaggisticamente. Le attività svolte e la tipologia di rifiuti rilevata, ha consentito di configurare, a carico del soggetto gestore dell’area e degli altri congiunti proprietari, oltre all’ipotesi di illecito stoccaggio e gestione di rifiuti, anche la violazione delle norme in materia paesaggistico ambientale, procedendo anche al relativo sequestro dell’area e dei rifiuti.

l.c.