La manifestazione partirà alle nove domani davanti alla Corte d’Appello in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Toga con coccarda tricolore, cartelli e Costituzione in mano. I magistrati lasceranno l’aula quando parlerà il rappresentante del Guardasigilli

Toga sulle spalle e Costituzione in mano. La protesta organizzata dall’Associazione nazionale magistrati, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha visto molte adesioni anche nel distretto di Catanzaro. Domani mattina, intorno alle nove, i magistrati aderenti, come accadrà in tutta Italia, si riuniranno davanti al piazzale della Corte d’Appello nel capoluogo di regione.

Indosseranno la toga, adornata di coccarda tricolore ed esibiranno cartelloni con frasi sul valore della Costituzione perché incostituzionale viene ritenuta la riforma della Giustizia che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra funzione inquirente e giudicante.

I magistrati, inoltre, usciranno dall’aula nel momento in cui parlerà il rappresentante del Guardasigilli.