Dell'uomo non si erano avute più notizie da ieri pomeriggio. Le ricerche si sono concentrate in Sila, nella zona di Monte Scuro, dove era stata ritrovata l’auto dell'ottantaduenne

È stato ritrovato vivo l’anziano che si era perso tra i monti della Sila, in zona Monte Curcio, mentre andava in cerca di funghi. Di G. B., 82 anni, non sono si erano avute più notizie da ieri pomeriggio, ragion per cui sulle sue tracce si sono messi gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Calabria, operatori e tecnici della Stazione alpina Sila Camigliatello, i militari del Sagf (Soccorso alpino guardia di finanza) di Cosenza, carabinieri e vigili del fuoco.

Le ricerche si sono concentrate nella zona di Monte Scuro, dove era stata ritrovata l’auto dell’uomo, e alla fine hanno dato esito positivo. L’anziano è stato trovato e affidato alle cure dei sanitari del 118.