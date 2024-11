Il vasto impiego di liquido infiammabile ha sprigionato nell'aria esalazioni risultate fatali. I due giovani sarebbero poi stati avvolti dalle fiamme

Sono duplici le cause del decesso di Giuseppe Paonessa, 34 anni, e di Eugenio Sergi, 33 anni, entrambi originari di Borgia che la notte del 5 aprile hanno perso la vita nel rogo del Tonnina's pub a Catanzaro. Secondo uno primo esame autoptico eseguito sui corpi dei due giovani dal direttore dell'Unità operativa di Medicina legale dell'azienda universitaria Mater Domini, Pietrantonio Ricci, e dalla dottoressa Isabella Aquila, il decesso è avvenuto per la duplice azione dell'inalazione dei fumi e per le lesioni termiche provocate dall'incendio.

Sarà adesso solo l'esame istologico, di cui si resta in attesa, a stabilire con esatezza se Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi siano spirati per aver respirato i fumi o perchè avvolti dalle fiamme che si sono propagate con velocità e violenza nei locali in cui sono rimasti prigionieri durante la notte. Per ora i due medici legali non si sbilanciano sebbene la prima indagine abbia consentito di escludere che vi potessero essere altre cause dietro la morte dei due giovani.

Gli esiti dell'esame farebbero però propondere per la prima ipotesi. Il liquido infiammabile utilizzato in gran quantità per appicare il rogo avrebbe sprigionato al momento dell'innesco esalazioni e fumi risultati letali. I due rimasti bloccati all'interno del pub sarebbero stati poi avvolti dalle fiamme.

Luana Costa