Il senatore Pd ha presentato un’interrogazione al ministero dell’Interno per sollecitare un’azione di risposta al tragico episodio

«Il gravissimo episodio di Catanzaro Lido, con la distruzione di un pub costata la vita a due persone, è solo l’ennesimo e certifica una crescente condizione di insicurezza nel territorio di Catanzaro tale da richiamare un’immediata iniziativa delle istituzioni. Ritengo urgente un intervento da parte del Governo e del Viminale, affinché coordini con la Prefettura e le altre autorità pubbliche territoriali tutte le attività necessarie a garantire un supplemento di controlli anche in funzione dell’imminente stagione estiva».

Ad affermarlo è il senatore Pd Ernesto Magorno, il quale ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministero dell’Interno per sollecitare un intervento governativo su Catanzaro.





«Si è verificato un incendio ai danni di un esercizio commerciale, il "Tonnina's", a Catanzaro Lido – scrive Magorno nell’interrogazione - in questo incendio risultano aver perso la vita due persone; sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti per appurare la natura dell'incendio. Purtroppo – aggiunge il senatore Pd – registriamo una condizione di insicurezza particolarmente diffusa nel comprensorio ed occorre una risposta forte da parte delle istituzioni in un'area, fra l’altro, a forte vocazione turistica».

Da qui la richiesta esplicita al Viminale: «Si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per rafforzare i dispositivi di controllo sul territorio e se non intenda valutare l'opportunità di convocare e presiedere a Catanzaro un Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico anche in vista dell'imminente stagione estiva».