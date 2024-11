Protagonista dell'episodio un giovane di 26 anni di Rende, già ai domiciliari

I carabinieri della compagnia di Rende hanno arrestato un 26enne originario di Cosenza per furto di energia elettrica. I militari, a seguito di perquisizione eseguita in Via Rossini nell’abitazione del giovane, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, hanno accertato che usufruiva dell’energia elettrica per la propria casa allacciandosi, attraverso dei cavi, direttamente al contatore delle scale del palazzo a discapito degli altri condomini. Sul posto sono intervenuti anche alcuni tecnici specializzati per staccare l’impianto artigianale e disattivare la fornitura abusiva.