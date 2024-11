«È inammissibile la gravissima aggressione verbale all'assessore comunale Claudia Loria, avvenuta stasera nel corso di una manifestazione pubblica sul diritto alla Salute tenuta nel piazzale dell'ospedale civile e indetta dal consigliere comunale Antonio Barile». È quanto denuncia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro.

«L'assessore era lì con la fascia da sindaco, quale segno della presenza e vicinanza dell'amministrazione comunale - spiega -. Una persona l'ha aggredita, minacciata e del tutto arbitrariamente accusata d'aver provocato, con il resto della giunta comunale, la morte di un paziente deceduto nei giorni scorsi».

«Va condannato — prosegue la sindaca Succurro — il clima di odio che Barile, quale responsabile politico, sta creando ancora una volta a San Giovanni in Fiore, dividendo la comunità locale, non riconoscendo le istituzioni, alzando ogni volta i toni e paventando rischi che non esistono, per esempio la chiusura del servizio 118. Il diritto alla salute non si può tutelare al di fuori del rispetto delle regole democratiche e dei ruoli istituzionali. San Giovanni in Fiore è una comunità pacifica, unita e solidale. Continueremo a difendere i diritti dei cittadini e — conclude Succurro — denunceremo le speculazioni e istigazioni politiche all'odio, che non ha alcuna ragione di essere».