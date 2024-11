Le fiamme sono divampate in un negozio di casalinghi, poi si sono propagate all'adiacente supermercato. Gli esercizi commerciali erano chiusi per la pausa pomeridiana. Il rogo non sarebbe di origine dolosa

Danni ingenti ma nessun ferito in un incendio di vaste proporzioni divampato in un’area commerciale di San Marco Argentano, denominata Il Cubo, in contrada Gravina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rende e Castrovillari. Presenti anche i carabinieri della locale compagnia.

Fiamme divampate in un negozio di casalinghi

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, le fiamme si sarebbero sprigionate all’interno di un negozio di articoli per la casa, Golden House, nel primo pomeriggio, quando le attività commerciali erano chiuse. Ad accorgersi del rogo è stato un magazziniere dell’adiacente Despar. L’operaio ha dato l’allarme ma il fuoco, in breve tempo, alimentato anche da numerosi articoli in plastica, si è propagato danneggiando seriamente la struttura, il supermercato ed anche un’abitazione ricavata all’interno del medesimo edificio. Non ci sono feriti. Inoltre non vi sono elementi per ritenere che si tratti di un incendio di natura dolosa.