Sorgerà in una struttura comunale nella frazione di Marcellinara. A comunicarlo il consigliere Mauro Limongi: «Un segnale importante per tutto il territorio dell'alto Tirreno cosentino, che in questo periodo ospita anche migliaia di turisti»

Un presidio permanente del 118 sorgerà a breve nella struttura comunale di Casa di Laos, nella frazione Marcellina di Santa Maria del Cedro. Il servizio, che rimarrà attivo per il solo periodo estivo, funzionerà h24.

A darne notizia, il consigliere comunale di maggioranza di Santa Maria del Cedro Mauro Limongi: «Oggi si realizza un sogno. Anche se il servizio sarà attivo per poche settimane, è un segnale importante per il territorio dell’alto Tirreno cosentino, notoriamente martoriato dallo smantellamento della sanità e privato, dopo la chiusura dell’ospedale di Praia a Mare, della rete dell’emergenza/urgenza».

La necessità di garantire maggiore assistenza in un punto geograficamente strategico, fa notare il giovane politico, è dettato principalmente dal fatto che, in questo periodo, la costa tirrenica ospita decine di migliaia di turisti e in caso di incidenti e malori, come spesso avvenuto in passato, un ritardo nei soccorsi può rivelarsi fatale. Ad ogni modo, l’obiettivo di oggi è stato raggiunto grazie all'incontro con i vertici della sanità bruzia: «Ringrazio l’Asp di Cosenza per aver accolto la mia richiesta e, in particolare, Riccardo Borselli, direttore della centrale operativa del 118 di Cosenza, che si è mostrato sin da subito disponile al dialogo».

Infine, Limongi tiene a precisare che «gran parte del merito è del già senatore Tonino Gentile, particolarmente legato al territorio dell’alto Tirreno cosentino e sensibile ai problemi che lo attanagliano. Senza il suo impegno e il suo supporto politico, non saremmo mai arrivati a questo risultato. A lui, a nome della mia gente, va tutta la mia gratitudine».