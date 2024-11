Tre le persone a bordo del mezzo che sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese

Un incidente stradale si è verificato sulla trasversale delle Serre all'altezza del comune di Cardinale nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d'accertamento, una Bmw che stava percorrendo l'arteria è sbandata rimenendo incastrata nel guardrail. Tre le persone che si trovavano a bordo del mezzo: una coppia e una persona anziana. Tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro sebbene non versino in condizioni di salute critiche. Tra questi vi è anche una donna in stato di gravidanza. Sul posto sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle e la radiomobile della compagnia dei carabinieri di Soverato per effettuare i rilievi.

Luana Costa