Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al terzo piano di un stabile sito in una zona centrale della città, ma il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

IncI vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza questa mattina sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, per domare un incendio in un'abitazione al centro di Scalea. Per motivi ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, le fiamme sono divampate in un appartamento al terzo piano di un condominio che sorge lungo una delle strade più trafficate della città di Torre Talao.

L'episodio ha attirato sul posto numerosi curiosi, che hanno assistito preoccupati alle operazioni di spegnimento. Lo stabile, infatti, ospita numerose abitazioni e, ai primi piani, anche locali commerciali. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma non è ancora chiaro se ci siano o meno dei feriti.