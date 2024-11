Transenne al centro della carreggiata e auto in divieto di sosta mandano il traffico in tilt

Da oltre dieci giorni un cedimento dell’asfalto delimitato da alcune transenne determina gravi disagi nell’attraversamento di Via Migliori, la strada su cui si affaccia l’ingresso dell’ospedale dell’Annunziata. Per gli automobilisti provenienti dai comuni della serre cosentine, in particolare da Mendicino e Cerisano, rappresenta la principale strada di accesso alla città. Questo ostacolo, posto proprio al centro della carreggiata, rallenta il transito in una strada già piuttosto angusta, attraversata anche dagli autobus dell’Amaco e spesso intasata dai veicoli posteggiati in divieto di sosta. Senza che da queste parti si veda mai un vigile.