La Fiat 600 si è ribaltata sulla strada provinciale 87 finendo la sua corsa fuori strada. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 87 all'altezza del centro commerciale "Due Mari". Per cause ancora in corso d'accertamento, una vettura, una Fiat 600, si è ribaltata finendo la sua corsa fuori strada. All'interno del mezzo si trovava una coppia: un uomo di 75 anni F. D. è rimasto ferito gravemente mentre la moglie, Maria Montesanti di 69 anni, è morta sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro in gravi condizioni. Sono sopraggiunte anche squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Luana Costa

