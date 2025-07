Questa mattina intorno alle sei un autoarticolato ha preso fuoco sull’autostrada A2, in direzione sud, nei pressi dello svicolo di Scilla. Il mezzo che trasportava frigoriferi è andato completamente distrutto.

Quando una squadra dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni è giunta sul posto il camion era già completamente avvolto dalle fiamme, poi domate anche grazie al supporto di due autobotti da seimila litri provenienti da Palmi e Reggio Calabria.

Il conducente ne è uscito illeso ed al momento non sembrano chiare le dinamiche dell’innesco ed i motivi per i quali le fiamme si siano propagate a bordo dei veicolo.

L’intervento dei vigili del fuoco è durato circa un’ora e poi il mezzo è stato messo in sicurezza è trasportato in in area sicura. Si è registrato anche qualche disagio alla circolazione.