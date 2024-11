Lo sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, del personale di terra negli aeroporti interessa anche la Calabria. Sono cinque i voli cancellati, tutti sullo scalo di Lamezia Terme, il più trafficato nella regione. Pochi, comunque, i disagi che si registrano finora.

In particolare, su Lamezia è stato cancellato un volo in partenza alle 12.10 per Torino, e due voli in arrivo da Malpensa e Linate delle 15.20 e delle 16.00 e, di conseguenza, le successive ripartenze per le stesse destinazioni delle 16 e delle 16.45. Nessun volo cancellato sugli altri due scali calabresi, di Reggio e Crotone. Tutti e tre gli aeroporti sono gestiti dalla Sacal.