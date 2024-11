Resta il mistero di una telefonata che un nipote ha fatto all'anziano, la prima sera della sua scomparsa. L 'uomo avrebbe risposto di essere al buio e al freddo. Poi nessun altro contatto

E' un vero e proprio giallo la scomparsa di un anziano in provincia di Cosenza, in Calabria. Proseguono ormai da cinque giorni le ricerche del 78enne Damiano Oriolo, di Lappano, scomparso dal 6 aprile scorso. L'allarme era stato lanciato dai familiari, che non lo hanno visto rincasare.

L'ultima volta e' stato visto quando era a bordo della sua vettura, una Opel Astra station wagon di colore grigio, che e' stata poi ritrovata domenica in un bosco, nella zona di San Fili. Nell'auto c'erano una sim telefonica, il suo portafogli, vuoto, e un pantalone, anche se non è chiaro se fosse quello da lui indossato al momento della scomparsa. Gli inquirenti lavorano all'ipotesi della rapina finita male, visto che pochi giorni prima della sua scomparsa l'uomo aveva ritirato, come di consueto, la sua pensione.

Resta il mistero di una telefonata che un nipote ha fatto all'anziano, la prima sera della sua scomparsa. E l'uomo avrebbe risposto di essere al buio e al freddo. Poi nessun altro contatto. Damiano Oriolo e' alto circa un metro e cinquanta e ha i capelli grigi.

Ai soccorritori nella giornata di domani si uniranno anche gli uomini di Calabria Verde nelle ricerche dell'uomo, tra i boschi di San Fili dove domenica è stata rinvenuta la sua auto. La decisione è stata presa nel corso di un vertice ospitato in Prefettura a Cosenza per fare il punto della situazione. Il personale forestale sarà attrezzato di decespugliatori per coaudiavare vigili del fuoco, finanzieri del soccorso alpino, volontari della protezione civile e agenti della polizia di stato impegnati a perlustrare il territorio. La zona è molto impervia e piena di rovi alti anche due metri. Per questo si rende necessario l'ausilio del personale di Calabria Verde .

