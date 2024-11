Il ferito, un 41enne di Torano Castello, trasportato all'Annunziata con l'elisoccorso

La giornata del Primo Maggio nell'alto Tirreno cosentino è stata funestata da un grave incidente stradale nel quale un centauro è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un uomo di 41 anni originario di Torano Castello. A bordo della sua moto si è scontrato con un'auto guidata da una persona di Diamante di 38 anni lungo la statale tirrenica all'altezza dello svincolo per Cirella. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove il centauro è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Scalea.