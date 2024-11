Sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno” il traffico è provvisoriamente bloccato - in direzione Rosarno - a causa di un incidente avvenuto al km 12,900 a Cinquefrondi (Reggio Calabria). Lo riferisce una nota Anas nello specificare che per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due autovetture che si sono scontrate frontalmente causando il ferimento di tre persone. Al momento il traffico diretto a Rosarno viene deviato al km 13,400 presso lo svincolo Cinquefrondi Nord. Sul posto, oltre al 118, è presente il personale di Anas, delle Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.