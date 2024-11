Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per mettere in sicurezza il tracciato. Da una prima ricostruzione il conducente della Ford Focus ha perso il controllo del mezzo finendo nell'altra corsia

Nessuna grave conseguenza fortunatamente per i passeggeri di due autovetture che si sono scontrate in località Calalunga nel Catanzarese. Secondo una prima sommaria ricostruzione il conducente alla guida della Ford Focus avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta dove transitava una Hyunday ix35, rimasta colpita nell'impatto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno messo in sicurezza il tracciato stradale. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Luana Costa