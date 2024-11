Il transito dei convogli è stato rallentato dalla polizia ferroviaria su sollecitazione dei vigili del fuoco intervenuti per sedare il rogo

Disagi alla circolazione ferroviaria ha provocato questo pomeriggio l'incendio di un canneto scoppiato a pochi metri dalla linea ferrata. Le fiamme si sono propagate rapidamente nelle vicinanze delle rotaie di Catanzaro Lido obbligando le squadre dei vigili del fuoco intervenute per sedare il rogo a far rallentare i convogli in transito d'accordo con la polizia ferroviaria della stazione di Catanzaro Lido. L'incendio è stato, infine, domato e la circolazione è ripresa regolarmente.

Luana Costa