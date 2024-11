Una villa abusiva, di proprietà di una donna di 53 anni, è stata sequestrata dai carabinieri in località San Giorgio a Briatico

Briatico (VV) - Una villa in costruzione abusiva è stata sequestrata dai carabinieri in località San Giorgio a Briatico. La struttura è stata realizzata in una zona sottoposta a tutela paesaggistica e nelle immediate vicinanze del mare. La proprietaria dell'immobile, una donna di 53 anni di Briatico è stata denunciata alla Procura della Repubblica. All'operazione hanno partecipato i carabinieri di Vibo Valentia, del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Cosenza e del Nucleo Elicotteri.