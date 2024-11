Giocattoli e cosmetici pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Crotone. Erano privi del contrassegno CE

Le Fiamme Gialle di Crotone hanno sequestrato oltre 8500 prodotti, fra cosmetici, apparecchiature elettriche, giocattoli, ferramenta, con falsa o mancante marcature CE, o privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Unione Europea e dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute. Sette persone di nazionalità cinese denunciate per frode in commercio attraverso la commercializzazione, illecita, di merce non sicura.