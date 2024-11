Inizieranno domani 29 giugno, di buon mattino, i rilievi tecnici commissionati alla SismLab dal Comune di Cosenza per verificare la stabilità di Piazza Bilotti posta sotto sequestro dal Gip distrettuale di Catanzaro.

Collaudo irregolare

Come si ricorderà la guardia di finanza ha apposto i sigilli all'intera area in seguito ad una indagine della Procura guidata da Nicola Gratteri per presunte irregolarità nelle procedure di collaudo tali da mettere a rischio la tenuta della copertura. I fatti risalgono al dicembre 2016.

LEGGI ANCHE: Piazza Bilotti, l’ingegnere: «Siamo stati fortunati, resta rischio crollo con i concerti»

Il rischio vibrazioni

Le analisi della SismLab si concentreranno in particolare sulle saldature di due lunghe travi sovrastanti il museo multimediale. Al termine dei rilievi che si protrarranno per una decina di giorni, sarà redatta una perizia che dovrà chiarire se in effetti vi siano pericoli per l'incolumità pubblica.