Strade abbandonate a se stesse, nessuna manutenzione o quasi. Si potrebbe dire che buca chiama buca. Pericolose per automobilisti, ma soprattutto per motociclisti e ciclisti. E sebbene il problema del dissesto dei manti stradali sia abbastanza diffuso in tutta la Calabria, la zona delle Serre cosentine sembra essere quella maggiormente colpita, messa davvero in crisi. Per raggiungere da Cosenza Marano, Cerisano, Mendicino e viceversa lo slalom si rende obbligatorio per non fracassare pneumatici e ammortizzatori.



Eppure siamo alle porte di Cosenza, in piena zona urbana. Strade da molti anni non riasfaltate o forse mai asfaltate a regola d'arte, insomma il manto stradale sembra uscito da un bombardamento con buche di ogni tipo e toppe e rattoppi molti relativi e poco duraturi. Un tour che ha dell'incredibile. Gli automobilisti costretti a percorrere queste strade sono esasperati.