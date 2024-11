Sono state necessarie cinque unità dei vigili del fuoco per domare il rogo. Domani ulteriori accertamenti per valutare l'agibilità

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti in serata nel comune di Settingiano nel Catanzarese a causa dello scoppio di un incendio in un’abitazione. Per domare il rogo sono state necessarie cinque unità operative con il supporto di due automezzi. Dai primi accertamenti, le fiamme hanno avuto origine da un pentolino dimenticato sul fornello acceso e, successivamente, si sono propagate all’interno della cucina che è andata completamente distrutta.

Una persona intossicata

Al momento dell'incendio nell'abitazione si trovava una signora di 55 anni che è rimasta lievemente intossicata dal fumo. La donna è stata trasportata all'ospedale di Catanzaro e rimarrà sotto osservazione tutta la notte. Domani saranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare l'agibilità dell'abitazione.

l.c.