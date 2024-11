Si è spento il professor Leopoldo Conforti, presidente dell’Accademia Cosentina, alla cui guida si era insediato nel settembre del 2017 subentrando ad Ernesto d’Ippolito. Era originario di San Benedetto Ullano ed aveva insegnato al Liceo Bernardino Telesio. Latinista illustre, noto per la sua profonda conoscenza della letteratura classica, era anche alla guida del consiglio di amministrazione della Biblioteca Civica.

Il cordoglio di Jole Santelli

Autore di numerose pubblicazioni, la sua scomparsa ha suscitato in città tristezza e profondo cordoglio espressi in una nota anche dalla Presidente della Regione Jole Santelli: «Con lui – ha affermato la governatrice - la cultura calabrese perde un protagonista arguto, raffinato, sensibile ed attento, in particolare verso intere generazioni di giovani che ha contribuito a formare con cura e attenzione. Mancherà il suo spessore culturale, alla regione e alla sua città».