Tragedia a Crotone. Un signore anziano si è gettato da un palazzo nella centralissima via Braille. Ignote le motivazioni che hanno spinto l’uomo a questo gesto estremo. Secondo le prime informazioni, d.c. viveva in solitudine in una abitazione collocata su via Ruffo (angolo via Braille). Sono subito intervenuti polizia, polizia locale e ambulanza.