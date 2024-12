Il mezzo è andato completamente distrutto con una nube nera che ha invaso la zona. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto

Un furgone è andato completamente distrutto in un incendio avvenuto nei pressi del locale «Ciao Ciao», lungo la Statale 106, all’altezza dell’impianto semaforico di Sibari. L’episodio ha generato una colonna di fumo nero visibile a grande distanza, attirando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castrovillari e Corigliano Rossano, che hanno domato le fiamme, e le forze di polizia, impegnate nei rilievi per stabilire le cause del rogo, al momento non ancora note. L’area è stata messa in sicurezza e non risultano feriti.

Il veicolo, tuttavia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Indagini in

corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.