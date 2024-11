Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella ha sospeso il Consiglio comunale di Villapiana e nominato contestualmente un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente il viceprefetto a riposo Umberto Pio Antonio Campini. «Il provvedimento si è reso necessario - è detto in un comunicato della Prefettura - a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Paolo Montalti. Contestualmente è stata avviato l'iter per lo scioglimento del consesso».