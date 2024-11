Un rogo ha interessato uno stabilimento di proprietà della famiglia Ranieri. Ingenti i danni. Sul posto i vigili del fuoco per sedare il rogo

Ancora fiamme nel catanzarese. Questa volta a prendere fuoco è stato uno dei capannoni dei cantieri nautici di proprietà Ranieri nel Soveratese. Ad accorgersi delle fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, la cui sede è situata a pochi metri dallo stabilimento. Da quanto riferito, si tratterebbe di un capannone in disuso, in quanto posto sotto sequestro. Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco intervenute per sedare il rogo, sono sopraggiunti i carabineri della locale stazione. Ingenti i danni registrati ma non risultano feriti.

Ingenti i danni

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti per comprendere le cause all’origine del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il capannone di circa 1.500 metri quadrati solo in parte è stato danneggiato dalle fiamme grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un’area di circa 500 metri quadrati è stata in via cautelativa dichiarata inagibile a causa degli ingenti danni strutturali. Parte della copertura è collassata e numerose sono le lesioni riscontrate sulle pareti perimetrali dovute all'eccessivo calore sprigionato dalle fiamme. Inoltre, nel rogo sono andate distrutte attrezzature e imbarcazioni







Luana Costa