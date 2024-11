L'animale, avvistato da alcuni passanti, aveva grossi ami conficcati nella bocca. Una volta estratti è stato rimesso in mare

Nel tardo pomeriggio di ieri, alcune passanti che si trovavano sulla spiaggia della costa jonica catanzarese, hanno avvistano uno squalo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Sellia Marina che, giunti sul posto, hanno trovato sulla spiaggia uno squalo di 220 cm. Ad una sommaria osservazione il malcapitato sembrava privo di vita e con grossi ami conficcati nella bocca. Ma una volta vicini i vigili, hanno notato che lo squalo mostrava ancora segni vitali per cui si affrettavano ad estrarre i grossi ami rimettendolo in mare. Lo squalo, nonostante fosse un po' malconcio, ha guadagnato il largo autonomamente. Numerosi i cittadini che incuriositi hanno abbandonato il lungomare per assistere all'inusuale intervento di soccorso.