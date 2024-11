L'incidente si è verificato in via Lucrezia della Valle. Tre le auto coinvolte. Sul posto sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco

Maxitamponamento a Catanzaro in via Lucrezia della Valle. Da pochi minuti si è verificato un grave sinistro nei pressi di un crocevia ad alto scorrimento. Tre risultano le auto coinvolte, una Fiat Punto, una Fiat Seicento e una Citroen C3. Sul posto sono sopraggiunte tre autoambulanze per prestare soccorso ai cinque feriti rimasti coinvolti nel sinistro. Si è reso necessario anche l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco.