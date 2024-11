L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per Piano Monello. Non ci sarebbero feriti gravi

A causa di un tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli, è temporaneamente bloccato il traffico lungo la statale 107 nei pressi dello svincolo per Piano Monello. Il tratto interessato è quello che attraversa l'abitato di Rende. Per cause in corso di accertamento, secondo una prima ricostruzione della dinamica, la carambola sarebbe stata determinata dallo scontro tra una Panda e una Ford C-Max. Sul posto per il ripristino della circolazione il personale del soccorso stradale e dell'Anas. Non ci sarebbero persone ferite.