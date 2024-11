L'intervento della Polizia ha riportato la calma. Toccherà agli agenti ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

Attimi di paura questo pomeriggio a Reggio Calabria nel parcheggio del Brico sul Viale Calabria, zona sud della città. Secondo le testimonianze delle persone presenti sul posto, infatti, un uomo di nazionalità rumena, di circa 45-50 anni, avrebbe tentato di portare via un bambino di 3 anni che si trovava con la madre. La donna ha iniziato ad urlare attirando l’attenzione delle persone presenti. Non è chiaro se l’uomo volesse effettivamente portare via il bimbo o se invece stesse molestando le persone presenti.

Sta di fatto che è stato richiesto l’intervento della Polizia che è giunta sul posto in pochi minuti. Toccherà agli agenti adesso ricostruire esattamente la dinamica dei fatti ed assumere poi le determinazioni conseguenti nei confronti della persona segnalata. Il bimbo, intanto, è tornato fra le braccia della madre.